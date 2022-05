Thierry TACQUET

Aujourd'hui ma fonction se partage équitablement entre des responsabilités prenantes d'acteur du changement en clientèle, la direction de missions et la coordination de consultants experts, et le rayonnement de l'entreprise sur ce point. Mon credo : il y a un moment où il faut faire en sorte que les changements se produisent ; et pas demain !



Une formation complémentaire spécifique de coach de managers (AT, PNL Systémique et Gestalt), me permet d'aider les professionnels en les mettant en lucidité et en mouvement vers l'atteinte de leurs objectifs



Nous savons, dans mon entreprise, de quoi nous parlons : nous avons tous été successivement développeur, chef de projet, responsable qualité puis consultant, et sur ce dernier point : pas depuis l'année dernière. Nous sommes donc crédibles comme autorité de compétence et comme force de proposition auprès des équipes que nous accompagnons, ainsi que comme cadre, phare et et garde-fou, vis à vis des directions, dont nous avons fait partie et connaissons l'envie de sur-mesures.



Ingénieur qualité logiciel au début (DGA puis THALES), avec un passage dans les années 2000 dans la carte VITALE où j'ai obtenu la certification ISO9000, j'exerce régulièrement depuis le métier de conseil dans le domaine de l'amélioration des processus d'ingénierie liés au logiciel et aux systèmes complexes. Dans le public et dans le privé, grandes structures et plus modestes.



Membre du core team ISO15504, j'ai conduit le projet européen Small Companies Action Training and Enabling, j'ai aussi assuré les formations AQL worldwide chez ALCATEL , à l'Institut Cap Gemini en en école d'ingénieurs.



A mi-carrière, et repositionné sur le coaching des managers de la transformation d'entreprise, j'espère encore m'éclater autant dans la prochaine décennie...



Mes compétences :

Aéronautique

Conseil

CMMI

Conseil en management

Management de transition

Négociation de contrat

Management opérationnel

Assurance qualité

Amélioration de process

Audit qualité

Contrat international

Formation

Contrôle qualité

Business Process Management

Project Management Office

Amélioration continue