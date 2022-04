Clément PINCHEDEZ

Ingénieur logiciel, j'ai récemment rejoint Criteo à Paris.

Auparavant, je travaillais pour la division Airport IT d'Amadeus pour la conception de solutions innovantes pour les différents acteurs du secteur aéroportuaire.



Plus généralement, je suis passionné par les technologies de l'information et leurs applications pratiques. Je suis autant intéressé par les questions et défis techniques très poussés, que par les échanges avec des experts et les utilisateurs finaux, quelque soit au final le domaine d'application.



Mes compétences :

Architecture logicielle

Java

Systèmes distribués

Infrastructures informatiques

Spring

Développement web

Middleware

Développement informatique

SGBD

DevOps