Je m'appelle Clément Piot, 24 ans, graphiste PAO / EXE.



Compétences :



Prépresse

- Connaissance approfondie de la chaîne graphique, des contraintes techniques et capacité liées à l’offset, sérigraphie, et numérique.

- Optimisation des fichiers et maitrise des techniques d’imposition (coupe droite et découpe outils), afin de réduire le coût de fabrication (matière, l’impression, et le façonnage).

- Rip avec Apogée prepress.



Création / EXE

- Conception graphique du petit au grand format, à plat ou sur volume

- Création d’identités visuelles / charte graphique.

- Expérience dans l’association de matières, de procédés d’impression et de la finition afin de créer un produit.

- Esprit de synthèse qui me permet de mieux cibler la demande du client.

- Connaissance de base du HTML5/CSS3 et des standards du web afin de réaliser

des visuels cross-platformes.



Mes compétences :

Communication visuelle

Graphisme print

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Acrobat

Plotter

Artioscad

Packaging

PAO

Logos

Branding