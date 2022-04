Aujourd'hui, fort d'une expérience de 5 ans en Distribution spécialisée et plus particulièrement en Jardinerie, je cherche une entreprise me permettant de grandir,d'évoluer et d'apprendre.

Etant polyvalent, je cherche un nouveau challenge, épanouissant et intéressant.

Ambitieux, volontaire et déterminé, je suis à l'écoute de toutes propositions.



Mes compétences :

Organisé et rigoureux

Volontaire aimant les challenges

Envie d'apprendre et d'évoluer

Accueillant, a l'écoute