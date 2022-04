Clément PORTALES

Ingénieur diplômé de l'Ecole des Mines d'Alès, de spécialité mécanique et matériaux, actuellement en recherche active d'emploi.



Après un parcours varié, qui m'a permis d'acquérir des compétences diverses, je souhaite aujourd'hui me spécialiser dans le domaine de l'ingénierie des procédés et des méthodes. Galvanisé par les voyages que j'ai pu faire durant mes études, je souhaite aujourd'hui m'engager dans une carrière à l'international, notamment dans les zones géographiques suivantes :

- Asie Pacifique

- Europe de l'Est

- Amérique du Nord















Mes compétences :

Mécanique

Catia v5

SolidWorks

Ansys

Matériaux

Labview

Microsoft Office