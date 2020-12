Clément PRÉVOT

Passionné d'informatique depuis mon enfance , je suis actuellement étudiant en Master Informatique Ingénierie des Systèmes Informatiques Distribués (ISIDIS) 2ème année.

Je souhaiterai améliorer mon apprentissage débutant vers le développement d'application Android et le développement J2E.

Je suis également passionné par le dessin dont je fais l'apprentissage en autodidacte.



Mes compétences :

JavaScript

Java

LaTeX

Haskell

HTML

MySQL

C

OpenGL

PHP

C++

GLUT

Java EE

Android

Ontologie

Adobe Photoshop CS6