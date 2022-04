Clément PROMELLE

Bonjour à tous et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Diplômé de Sup de Co Reims 2012 (ex ESC Reims, devenue NEOMA Business School suite à la fusion avec ESC Rouen), j’ai un profil orienté sur la gestion d’affaires.



Durant mes deux années d’apprentissage dans la division Grands Comptes publics de SFR Business, j’ai participé à la conduite de nombreuses affaires en mode projet. Cette expérience m’a donné le goût pour la vente B to B et le sens de l’obligation de tenir mes engagements fait aux clients.



Désireux de prendre des responsabilités dans le domaine de la vente tout en mettant à profit ma formation dans le marketing opérationnel, je me suis engagé chez Renault Trucks Cameroun en tant que Coordinateur des Ventes et du Marketing en collaboration très étroite avec notre distributeur CFAO, de Juillet 2012 à Juillet 2014. J’ai eu à créer, former et manager une équipe de vendeurs itinérants dans un contexte de pénurie de compétences commerciales et de pratiques déloyales et illégales. Cela ne m’a pas empêché de faire progresser mes ventes. Étude de marché, conseil pricing, opération de promotion (avec opération de communication) j’ai pu utiliser mes compétences en marketing pour ajuster mon offre et donner à mon équipe les meilleurs arguments pour convaincre leurs clients.



Par la suite, en Juillet 2014, j'ai pris mon poste de Commercial Afrique pour SIEM Supranite. J'ai la mission de donner une nouvelle impulsion aux ventes exports de la société, dans un contexte de crise pétrolière. Je suis en charge de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, du Gabon et du Congo. Je suis également en charge du développement de notre réseau de distributeur.



Dans ce cadre je cherche à développer mon réseau de contact.



N’hésitez pas à me contacter directement : clement.promelle@gmail.com et +33 7 88 16 18 75



Je vous souhaite une bonne visite de mon profil et vous dis à bientôt.



Mes compétences :

Espagnol

Anglais courant

Management d'équipe

Management de projet

Marketing opérationnel

Marketing direct

Marketing relationnel

Marketing stratégique

Commerce

Culture internationale

Management des ventes

ingénieur commercial

international

GRC

Communication

Marketing

B to B

Réseaux

Commercial

ingénieur d'affaire

RH