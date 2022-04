Jet1oeil est une entreprise de vidéosurveillance située à Besançon existant depuis 13 ans. Nous installons des systèmes complets de vidéo protection pour les professionnels en Bourgogne/Franche-comté. Etant le seul installateur Français à développer un logiciel de vidéosurveillance, nous offrons à nos clients une solution aboutie et efficace grâce à des fonctionnalités simples, rapides et ergonomiques tout en fournissant de très belles images.

Notre philosophie: retrouver la puissance et l'ergonomie d'Apple dans la vidéosurveillance.



clement.pronost@jet1oeil.com



Mes compétences :

Prospection

Vente

Audit

Chiffrage