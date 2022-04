Merci de visiter mon profil,



Passionné par l'Hôtellerie, je suis toujours en quête de nouveaux challenges, de nouvelles expériences afin de m'enrichir et de me perfectionner.

Après 11 ans d’expériences variées dans différents pays qui m'ont permis d'acquérir de solides connaissances, j'ai repris mes études en 2012 afin d'obtenir un Master en Marketing et développement des Services Hôteliers à Metz.











Mes compétences :

Hôtellerie

Evénementiel

Management

Tourisme d'affaires

Communication

Marketing