Après 7 ans dans l’ingénierie nucléaire, j’ai entrepris une démarche de reconversion professionnelle dans un secteur qui me passionne : l'informatique. Je suis à 42, une école avec une pédagogie innovante, où j’ai effectué des projets en graphismes et algorithmie (C), ou encore web (HTML/CSS/PHP).



Mes compétences :

Physique des Réacteurs

C

Neutronique

Microsoft Office

Contrôle-commande

Programmation informatique

Mathématiques

Python