Medhat ZEBIAN

Ingénieur études et développement dans le domaine de l’énergie nucléaire. Double diplômé en Génie Nucléaire et Génie Physique, j'ai intégré Alcadia Entreprises en tant que consultant dans une équipe chez CNEN EDF pour rédiger les consignes de conduite en situations accidentelles sur l'EPR. Faisant preuve de rigueur, j'ai rapidement été responsable du processus qualité et un appui indispensable au pilotage de l'affaire. Actuellement je suis chargé de rédaction des notes techniques de pertes des sources électriques de l'EPR.

En parallèle, la curiosité dans le secteur humain m'a poussé a intégré le CHSCT de l'entreprise, un poste que j'occupe depuis septembre 2014. Je suis également responsable du parc informatique de l'entreprise à Paris.



Mes compétences :

Instruments de mesure

Nanotechnologies

Instrumentation / automatisme

Labview

Nucléaire

Radioprotection

Sûreté nucléaire

Neutronique des réacteurs

Physique Quantique

Physique du semi conducteur

Office 2010

Métallurgie

Thermodynamique

Neutronique

Instrumentation

UNIX

Matériaux

ImageJ

Microsoft Visio

Management

Gestion de projet