Yassine BOUHOUM

Avant de développer mon savoir-faire dans le nucléaire, j’ai exercé différentes fonctions dans le traitement de l’eau et l’aéronautique.



J’évolue depuis quelques années au sein des activités de Conseil et d'Ingénierie chez SOM Groupe ORTEC (10 500 collaborateurs, 1 Milliard d'€ de CA, répartis sur 130 implantations en France et à l'International), où audace et rigueur sont conjuguées au quotidien.

J'ai trouvé ma place au sein d'ORTEC Engineering, le pôle Ingénierie du groupe ORTEC qui met en avant proximité, agilité, réactivité, valeurs humaines, volonté et responsabilité.



ORTEC Engineering, c'est aussi l'union des forces de SOM, SONOVISION et LIGERON : la taille d'un généraliste, l'approche de spécialistes, une offre complète en ingénierie d'études, en ingénierie documentaire, management de projets, maîtrise des risques, ingénierie de maintenance et de travaux.