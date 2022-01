Aymen HENTATI

Ingénieur en Génie Industriel (GI) de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis ENIT, j'ai cloturé ma formation en GI par un stage de Projet de Fin d'Etudes à l'Institut de Mécanique de Marseille "IM2" là ou j'ai travaillé sur l'étude de dispersion d'un gaz lourd (UF6) dans un local ventilé et confiné caractéristiques de l'industrie nucléaire, tout en visant la spécialisation dans le domaine d'énergie atomique.

Après avoir obtenu le diplôme d'ingénieur en GI, j'ai intégré la formation de spécialisation en "Génie Atomique (GA)" à l'INSTN de Cadarache appartenant au Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives CEA de Cadarache là où j'ai fais mon stage de Projet de Fin d'Etudes, portant sur l'interprétation des expériences d'oscillation sur le réacteur Minerve pour la qualification du Gadolinium en Réacteur à Eau Légère, pour l'obtention du diplôme GA.

Après avoir obtenu mon diplôme en GA, j'ai intégré l'équipe de la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz (STEG). Sur le projet de construction et d'exploitation de la centrale à cycle combiné mono-arbre Sousse II réalisée par le groupement SNC LAVALIN & ANSALDO ENERGIA



Mes compétences :

Nucléaire

Gestion Industrielle

Gestion et amélioration de Production

Contrôle qualité

Dessalement et traitement des eaux industrielles +

Chimie et Dessalement