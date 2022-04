Clément-Raoul BOULAIS

Mon goût pour le commerce et l’accompagnement du client m’ont permis d’évoluer au rang de responsable d’espace (repérage des attentes et besoins, encadrement de l’équipe d’accueil, gestion des stocks et des chiffres dans un souci de rentabilité et de service, développement des techniques de ventes et transmission de mon savoir).



J’ai construit mon expérience sur le terrain, renforcée par des connaissances en management et marketing acquises au cours de formations internes.



Je souhaite aujourd’hui approfondir mes compétences en servant au mieux la clientèle et mon entreprise, c’est pourquoi, fort de mes qualités relationnelles et professionnelles, je pense être accompli pour intégrer une structure dynamique et motivante.



Mes compétences :

Encadrement

Formation

Formation et encadrement

Implantation

Inventaires

Repérage

Vente

Zone de chalandise