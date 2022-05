Mickaël FOURNIER

Riche d'une expérience de 15 ans en tant que responsable de centre de profit au sein d’un groupe national reconnu, j’ai pu acquérir de nombreuses compétences qu’exige ce métier. J'ai acquis un goût prononcé pour la gestion et une polyvalence opérationnelle. Ma mobilité géographique m’a obligé à une adaptabilité rapide pour mener à bien les missions qui m’ont été confiées Mon âme de commerçant, l’accueil et les services apportés aux convives ainsi que ma dynamique commerciale m’ont permis de faire progresser mes divers points de ventes, jusqu’à 25 % de croissance du chiffre d’affaires.

Autonome et rigoureux, j’ai su également améliorer les divers items qualitatifs grâce à une forte cohésion d’équipe et à un management participatif.

Je souhaite, aujourd’hui, relever de nouveaux défis et mettre à profit mon expérience. Ma mobilité géographique m’a obligé à une adaptabilité rapide pour mener à bien les missions qui m’ont été confiées



Mes compétences :

Gestion des stocks

Fiche technique

Gestion administrative

Planification de projet

Inventaire

Approvisionnement

Gestion budgétaire

Veille juridique et législative

Gestion financière

Négociation achats

Sécurité alimentaire

Management opérationnel

Sécurité incendie

Recrutement

Entretiens professionnels

Formation

Planification

Hygiène des aliments