Clément RATIER

Diplômé de l’EPITA (Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées) spécialisation Systèmes d’Information et Génie Logiciel, j’ai acquis 1 an d’expérience en tant qu’IT Quant Commando en salle des marchés, dans un premiers temps à Paris sur le secteur Equity, puis 6 mois à Londres sur le secteur des matières premières.



Mon stage de fin d’études avait pour objet la conception en C#/C++ d’une application d’analyse des risques d’un portefeuille de produits dérivés sur matières premières par le calcul de greeks et l’élaboration de scénarios stress test.



Je souhaiterais poursuivre dans cette voie et suis ouvert à toute proposition de poste en relation avec l’informatique appliquée à la finance. Je suis disponible à partir du mois d’octobre.





Compétences :



Langages informatiques : C#/WPF, C++, Java



Langues :

- Anglais courant (TOIEC 800)

- Allemand (niveau scolaire)