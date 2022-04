Julio GUERRA

+ Génie Informatique des Systèmes Temps-Réel et Embarqués :

* OS (développement noyau IA-32 : monolithique & microkernel), virtualisation embarqué (partitionnement, tolérance aux fautes, monitoring)

* Systèmes temps-réels, embarqués, parallèles, distribués, critiques (DO 178B/C, ARINC 653), automatiques.



+ Paradigmes de programmation : Orientée objet, impérative, procédurale, fonctionnelle, concurrente, générique, déclarative, orientée prototype.



+ Systèmes d’exploitation : VxWorks, QNX, UNIX (BSD & Linux), Windows.



+ Extensions Temps-Réel : Xenomai, RTX.



+ Langues : Anglais courant : 6 mois en Australie – TOEIC : 875 – bilingue français/espagnol.



Mes compétences :

