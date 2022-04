Clément RECORBET

En poste depuis 7 ans chez un constructeur d’équipements mécaniques, spécialisé dans le transport par câble (télésièges, télécabines,...), j’ai acquis une solide expérience dans la conduite de projets en phases études et chantier.



Mes compétences couvrent les phases d'appels d'offres, la coordination des activités liées à la configuration technique et opérationnelle du Système (architecture fonctionnelle et sécuritaire) et l'assistance technique au chantier, en phase de réalisation d’appareils neufs dans les plus grandes stations de ski françaises et internationales, ainsi que dans des environnements urbains.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft office

Microsoft project

Movex

PLM

Solidworks

Bureau d'études

Gestion de projet

Conception mécanique

Esprit d'équipe

Rigueur

SAP