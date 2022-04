Clément RÉTHORÉ

C'est mon expérience sportive qui a rythmée mon parcours : nageur dans le nord et à Amiens Natation avec Michel Chrétien pendant mes études, période pendant laquelle j'ai été finaliste aux Nationale 1 au 1500m NL, j'ai obtenu une licence STAPS et un BEESAN.



En 2003 j'ai fondé Abcnatation, qui est devenue une plateforme de services web en Saas dédiées aux clubs de natation : comprendre la problématique des clubs, imaginer les services qui leurs feront gagner du temps et qui feront progresser le fonctionnement de la natation Française.



Mes compétences :

Associations sportives

Collaborative

Internet

Natation

Sites web

Sport

Web