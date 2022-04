Clement REUS

Bois, bois, bois ! Ici on n’a que ce mot la a la bouche…

Entretenir et sauvegarder notre patrimoine maritime, du pointu Provençal au yacht classique!

Spécialisé dans la construction et la restauration de bateaux en bois depuis l’an 2000.

Je propose tous types de service :

Travaux structure, supers structures ainsi que tous aménagement

Réfection de tout type de coque en bois (Bordé classique, coque moulée, strip planking)

Création et modification de volumes intérieurs et extérieurs. Réalisation en atelier puis installation à bord.

Suite d’un long parcours dans le bateau bois. En décembre 2014 je deviens Membre de Petra Patrimonia, mon adhésion à cette coopérative d’activité et d’emploi garantit le sérieux d’une structure encadrant mon travail. Un devis gratuit clair et détaillé, des travaux réalisés dans le respect du savoir-faire et des règles de sécurité, avec des matériaux de qualité, pour un coût maitrisé.

http://www.cde-petrapatrimonia.com/





Mes compétences :

Bois

restauration