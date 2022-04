Je propose mes services de projeteur indépendant aux bureaux d'études et aux entreprises à la recherche de prestations graphiques de type plans de coffrage, de ferraillage, de précontrainte, modélisation 3D.

Mes expériences précédentes me permettent d’intervenir dans les domaines des ouvrages d’art, du génie civil et des ouvrages hydrauliques ou industriels.



Mes compétences :

Autocad

Autocad 3D

Dessinateur projeteur

Génie civil

Ouvrages d'art

ADFER

Armacad

Revit