Clément RIBEAUD

Ingénieur généraliste de formation (électronique, informatique, industriel et matériaux)



Mes études ont été orientées dans la gestion de projet et d'équipes.

Multilingue (français, anglais et espagnol), je cherche a développer mes compétences entrepreneuriales et de gestion a l’étranger.



J'ai passé 3 et 1/2 mois en Nouvelle-Zélande pour y voyager y travailler en 2007 et je viens d'effectuer un voyage d'un an en Amérique latine à voyager et travailler . (Chili, le Pérou, l'Argentine, un peu de Cuba et surtout la Bolivie)



Je suis actuellement en Inde pour une entreprise française basée à Domène (38)

Nous sommes spécialistes des solutions thermique pour l'industrie électrique, la défense, le spatial, le ferroviaire ou encore le médicale. Produits tels que : Radiateurs secs, solutions a caloducs, plaques froides ou encore boucles diphasiques.

Je suis en charge de la gestion des activités et du développement de la filiale à Bangalore (Inde).



Je suis toujours a la recherche de nouvelles opportunités pour mes activités actuelles ou futures.

N’hésitez pas a me contacter directement.



Mes compétences :

Qualité

Organisation d'entreprise

Vente

Planification

Management

Comptabilité