Clément RICARD

Diplômé Ingenieur Energie spécialisé dans la Maîtrise des Energies Électriques, je cherche un emploi de chargé d'affaires électriques courants forts et courants faibles . Autonome, je sais écouter et apprends rapidement. Ma dernière expérience au sein d'une PME intervenant principalement sur les lots courants forts et faibles de chantiers industriels (Bricoman, Leroy Merlin, Lidl, etc. ) m'a permis de renforcer mes connaissances dans le domaine de l'électricité, et de me familiariser avec les responsabilités polyvalentes d'un chargé d'affaires d'une petite structure (réponses à appels d'offre, suivi de chantier, projection de plans, commandes de matériel, dimensionnement électrique, etc. )



Mes compétences :

Contrôle-commande

Automates programmables

Microsoft Word

Electronique de puissance

Informatique industrielle

Automatique

Lifedomus

Ladder

Réseaux informatiques & sécurité

GP-Pro

Scadamobile

Domotique

Ladder/Grafcet-communication Modbus TCP/IP

Python Programming

C++

Matlab/Simulink

SCADA

Autocad

Contact fournisseur

Réponse aux appels d'offres

NFC

Suivi de chantiers

Électricité industrielle

Contact client

Gestion de projet