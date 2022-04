Clément RICHARD

À la recherche d'une alternance Assurances Banque ou d'un poste de conseiller de clientèle pour la rentrée 2016.



En formation de conseiller de clientèle banque et assurances - IFD BEAUCOUZE



Je souhaite développer mes compétences professionnelles ainsi que mon réseau dans le secteur de la finance et plus particulièrement dans celui de l'assurance.

J'ai également à projet à moyen terme de devenir gestionnaire de patrimoine.



Vous pouvez consulter mes compétences et savoir-être sur mon CV à jour disponible sur mon profil.



Mes compétences :

Fidélisation client

Ecoute

Préconisation fiscale

Prospection physique

Etude patrimoniale

Prospection phoning

Gestion des conflits

Gestion de portefeuille

Programmation neuro-linguistique