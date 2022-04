Clément RICHET

Mon parcours universitaire m’a conduit dans trois différents pays de l’Union Européenne (le Royaume Uni, le Danemark et le Portugal). A ce titre je maîtrise parfaitement la langue Anglaise aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Ma thèse de Master, écrite en anglais, a pour but d’analyser les actions stratégiques, commerciales et économiques des clubs de football français afin d’optimiser l’affluence au stade mais aussi de travailler à l’amélioration de l’expérience fan.

Je suis en recherche d'un poste dans le sport business en tant que chef de produit ou chef de projet (digital).



Email: clementrichet@yahoo.fr

Twitter: clemrichet



Mes compétences :

Community management

Fan Relationship Management

Microsoft Office

Événementiel sportif