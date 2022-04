Clement RICHON TEXIER

Bonjour à tous et merci de prendre le temps de consulter mon profil.



Actuellement responsable d'un point de vente en restauration rapide et d'une SCI je désirerais changer d'univers professionnel pour évoluer dans celui auquel mes études me destinaent.



Vous trouverez dans mon profil toutes les informations relatives à mon parcours scolaire, universitaire et professionnel.



Ayant eu la chance de passer une partie de mon adolescence à l'étranger je pense être une personne avenante, d'un contact facile et ouverte d'esprit.

J'apprécie la littérature, le cinéma, les voyages et également le poker en ligne ( un peu moins quand je perds)



Vivant actuellement dans la région lyonnaise je n'hésiterais pas à déménager si une offre d'emploi intéressante s'offrait à moi



Bonne journée à tous.