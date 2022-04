Clément RIVAILLE

Terminant ma troisième année à l'École Supérieure d'Ingénieurs de Rennes (ESIR), je m'oriente vers le développement web applicatif. Je suis en effet expérimenté dans la création d'applications à structures MVC, et m'intéresse aux problématiques utilisateurs, et à la création d'outils ergonomiques.



Mon cursus à l'IUT Informatique de Vannes et à l'École Supérieure d'Ingénieurs de Rennes m'ont permis d'accumuler des connaissances dans la pratique de diverses méthodes de programmation. Ces formations ont notamment été le cadre de développement de projet sur de longues périodes en relatives autonomie, avec initiation aux méthodes AGILE. Enfin, les stages que j'ai effectué ont contribué à me fournir de riches expériences dans le domaine.



Je m'intéresse avant tout à la relation entre l'utilisateur et le logiciel, et ce que l'utilisateur recherche, où souhaiterait pouvoir réaliser aisément. Cet ouverture vers l'extérieur est la raison pour laquelle j'apporte autant d'importance à mes connaissances techniques qu'à mes capacités à communiquer. En ce sens, j'envisage de me lancer dans le domaine du marketing, en visant une carrière de chef de produit.



Appréciant également l'écriture et le théâtre, je cherche également à m'orienter vers un milieu lié au domaine de la culture.



Pour me contacter : [nom][point][prenom][arobase]orange.fr





Mes compétences :

JAVA

C++

Eclipse

Javascript

SQL

PHP

HTML

CSS

UML

Python

Écriture

Théâtre

Bootstrap

AngularJS