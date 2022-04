Clement ROBION

Retrouvez mon CV en suivant ce lien : https://drive.google.com/file/d/0B8Iy1ck844a9NjlhOG1EUmlzSTQ/view



Passionné et perfectionniste je suis quelqu’un de très impliqué dans mes projets personnels et professionnels. Ma rigueur et mon envie constante de progresser ont été des atouts dans mon précédent poste au sein de la société NETil, notamment en travaillant sur l’application d’une grande fédération nationale pendant presque 3 ans. Président et co-fondateur d’une association de médiation et de protection animale j’accorde beaucoup de mon temps à mes compagnons à poils, plumes et écailles. En effet en nous comptant moi et ma compagne nous sommes 13 à la maison : cela va de la petite tortue à l’imposant chien-loup de Saarloos en passant par le furet.Un CV et un profil atypique ? C’est certain, et je suis impatient de vous rencontrer pour vous en dire plus



Mes compétences :

Agile Scrum

Gestion de la relation client

Gestion des priorités

Analyse fonctionnelle

Recette fonctionnelle

Ergonomie

Travail en équipe

Formation utilisateur

Selenium IDE