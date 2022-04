Avec plus de trois ans d'expérience au sein de différents postes dans le domaine de la sécurité privée, je suis une personne volontaire et motivée. Je n'attend pas que le travail vienne des autres et j'aime que les choses soient carré.



Mes compétences :

Accueil et orientation du public

Gestion de conflits

Vérifications des moyens de secours

Gestion de travaux

Surveillance

Gestion d'équipe

Gestion des registres

Gestion d'un PC sécurité

Gestion d'un SSI