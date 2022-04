Clément ROMAIN

J'ai commencé ma carrière professionnelle par une activité tournée vers le contact client associé au conseil et à la vente de prestations additionnelles en tant que réceptionnaire APV dans le réseau CITROËN.



Une opportunité m'a ensuite dirigé vers l'immobilier, un domaine plus axé sur la vente, le suivi client et une démarche commerciale autonome. Ceci m'a également permis de développer mon goût du commerce et de la gestion de centre de profits.



Puis, j'ai choisi de réintégrer le milieu automobile comme responsable après-vente à la concession TOYOTA Makila Auto à DAX car il était la base de ma formation dans un premier temps, de ma passion, mais aussi car l'industrie automobile est amené à beaucoup se développer dans les années à venir du fait des produits en continuelle évolution, des attentes clients sans cesse grandissantes mais aussi d'une concurrence qui se développe et qui naturellement incite les constructeurs à se positionner comme garant de qualité. Les années difficiles que nous traversons font des services après-vente de véritables leviers dans la gestion financières des sites ainsi que dans la fidélisation et la conquête clients. Tous ces paramètres rendent le secteur automobile passionnant mais font aussi des développement d'ateliers un challenge permanent et motivant.



Malgré un marché automobile compliqué en 2012, 2013 et 2014, la marque nippone progresse encore sur le marché Européen, ceci grâce à un réseau APV fort et impliqué, des nouveaux modèles toujours aussi fiables et une gamme moderne et renouvelée.



Mes compétences :

Mécanique

Qualité

Automobile

Vente