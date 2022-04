Clement ROMEDENNE

Au pôle MEM MECA de la CNR à la DR de Vienne je me dois de:



1. Garantir la réalisation des affaires de maintenance qui lui sont confiées, soit comme responsable d'affaire, soit au sein d'une équipe projet.

2. Analyser une expression de besoins, collecte les données nécessaires puis élabore un cahier des charges.

3. Consulter, choisit et propose les prestataires dans le respect des procédures achats.

4 .Etre responsable de la bonne réalisation des affaires (phase chantier) en lien avec les équipes internes et les prestataires.

5. assurer la coordination de l'ensemble des acteurs concernés.

6. Proposer des solutions optimisées (technique, coût, délai, sécurité, ...).

7. Mettre à jour la GMAO, réalise des reportings et alerte des difficultés rencontrées.

8. Réaliser le dossier de fin d'affaires et l'archive.

9. Préparer, anime et partage le REX.

10. Travailler en équipe au quotidien.

11. Participer à la rédaction de référentiels techniques.



Mes compétences :

Conception

DAO

Gestion de projet

Hydraulique

Microsoft Expression

travail en équipe

Electrotechnique