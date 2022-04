Clément RONDEAU

Ingénieur diplômé de l'ESME SUDRIA dans le cadre de la spécialité électronique et systèmes embarqués.

Je suis actuellement en poste chez Renault avec pour rôle la validation (via banc de test) de prestations inter système de différents types de projet.



Mes compétences :

Matlab/Simulink

MPLAB

Windows

Visual studio

Programmation c

Programmation C++

UNIX

Assembler

Java

Microsoft Office

VHDL

ModelSim

Mentor Graphics

Linux Debian

GANTT Project

PERT

Spécifications fonctionnelles

Architecture hardware

Spécifications techniques