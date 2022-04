Clément ROUGET

Consultant pour Bee Engineering, je travaille actuellement en tant qu'ingénieur d'études modélisation/dimensionnement plomberie sur un projet industriel chez Bouygues Énergies et Services. J'ai ainsi pu dimensionné selon le DTU P 60.11 et modéliser sous Revit les réseaux d'eau chaude, d'eau froide et d'évacuation.



J’ai effectué également un stage de 6 mois au sein du service thermique du bureau d’études PROJEX ingénierie. Leur confiance et ma motivation m’ont permis de réaliser plusieurs missions dont l’audit, l’étude de faisabilité en coût global, le cahier des charges (CCTP) et l’analyse des offres des entreprises (ACT) pour le remplacement d’équipements CVC dans le secteur tertiaire. Cette expérience professionnelle m’a permis de pratiquer une démarche d’étude afin de satisfaire les attentes de clients.



Convaincu que les calculs ne doivent pas être déconnectés de la réalité, j'ai réalisé mon stage de fin d'études dans la conduite de travaux chez BOUYGUES Bâtiment, en charge du lot gros œuvre sur l’agrandissement d’un collège. Réactif et organisé, j'ai coordonné et contrôlé le déroulement d’un chantier de construction, dans la continuité directe des missions effectuées lors de mon premier stage.



Mes compétences :

Catia v5

Java

AutoCAD

Sketch up

Microsoft Office

CATIA

Autodesk Revit

Audit