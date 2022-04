Clement ROUSSEAU

Agiliste et pratiquant Scrum, je m’interesse particulièrement au partage d’expériences et des connaissances sur le sujet. Je participe à de nombreux meetup concernant Scrum/Ruby.



Voulant approfondir mes connaissances sur certains sujets tel que le web marketing ou le e-commerce avec notament la lecture des ouvrages de Seth Godin ou de Guy Kawasaki.

J’ai aussi resenti le besoin de m’interesser à la thématique du developpmement personnel pour mieux organiser mes idées et moi même.



J’occupe actuellement un poste de directeur technique au sein de Viarezo, une start-up spécialisée dans la mise en relation de vendeurs et repreneurs d’entreprises. En tant que développeur principal de la solution, je suis chargé de garantir la qualité et la cohérence ainsi que les évolutions fonctionnelles et techniques de ce service payant, en minimisant les coûts de production.



Spécialités

• Génie logiciel: Ruby on Rails, Objective-C, jQuery, HTML5/CSS, C++, SQL, datamining

• Conception: UML, Merise, Design Patterns, Mind mapping

• Gestion et pilotage de projets: coordination et encadrement de projets, analyses fonctionnelles

• Administration système: heroku, AWS, Debian, Bind

• Outils de development: Git, Git-flow, New Relic

• Méthode agile: Scrum, Kanban



Mes compétences :

IOS development

Scrum

Cocoa

JavaScript

Ruby

C

Ruby On Rails

Mac OS X

C++

Base de données