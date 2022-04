Clément ROUSSEL

Ingénieur ESTIA 2013 option Computer Aided Engineering en partenariat avec Cranfield University (UK, Computational and Software Techniques in Engineering MSc)



Ingénierie de produits, CAO, VBA appliqué à CATIA V5, PLM, Prototypage rapide, Matériaux composites, Mécanique des structures, ANSYS, Abaqus, Suivis de projet, Ergonomie...



CAO/PLM: CATIA V5/V6, ENOVIA V6, SolidWorks 2010, Pro/Engineer, PTC Windchill



Premier prix aux 24 heures de l’innovation 2010 avec le projet de groupe "Smart Bike" (Vélo intelligent) soutenu par l’entreprise Orbea (Espagne)



Anglais (TOEIC 845), Espagnol



ePortfolio : roussel.clement.free.fr



Mes compétences :

Conception mécanique

ENOVIA V6

Solidworks

Solidedge

CSS

JAVA

CATIA V6

Prototypage rapide

Matériaux composites

Windchill

C#

Photoshop CS5

PLM

Premiere CS5

HTML

CAO

Dreamweaver CS5

C++

CATIA V5

ANSYS Workbench

Visual Studio 2010

VBasic for applications

Abaqus CAE