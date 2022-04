Working for AIO as the customer engineer export. I provide to our customers in UK my expertise in Karakuris kaizen®, smart devices to improve ergonomics and time saving issues in assembly industry.



Mes compétences :

Design produit

Design graphique

Qualité perçue

Ergonomie

Conception

Catia v5

Pro Enginer

Solid Works

Production industrielle

Photoshop

Illustrator