Clément ROUSSEL

Après une premiere experience reussie dans le monde de la grande distribution, j'ai fait le choix de specialiser mon cursus scolaire vers cet univers.

Cela m'a permis de developper des competences particulieres dans des domaines comme, la relation client, le commerce, le management, la gestion.



Je suis quelqu'un de passionné par son métier, qui aime le contact avec la clientèle et également le management d'équipe.



Un nouveau cursus d'étude, spécialisé dans le management-commerce et entreprenariat me permet de développer des compétences jusqu'à ce jour non acquise qui me permettront de pouvoir diversifier mon savoir faire et le mettre en oeuvre avec passion et dévouement.





Mes compétences :

Pack office Complet

Microsoft Access

TopSolid