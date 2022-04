Clément ROUSSEL

Diplômé de l'ESCEM, Ecole Supérieure de Commerce Et de Management, à Tours depuis juin 2014, je suis actuellement auditeur junior chez Sofideec BAKER TILLY. Durant mon parcours universitaire, j'ai suivi un parcours de spécialisation "audit et expertise comptable", domaine dans lequel je compte deux expériences, au cours desquelles, j'ai pu me familiariser avec les exigences du métier d'expert comptable.



Durant deux ans, j'ai été membre de l'association organisatrice du tournoi de golf de mon école; et plus particulièrement Vice-Président au cours de la seconde année.



Par ailleurs, avant d'intégrer l'ESCEM, mes deux années de classe préparatoire, option scientifique, m'ont permis d'acquérir une rigueur dans chaque tâche de mon travail.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Expertise comptable

Tennis

Volley ball