Clément ROZANT

Clément a débuté sa carrière en janvier 2010 au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avant de fonder le cabinet Rozant&Cohen en novembre 2015.



Spécialisé dans le domaine de la fiscalité française et internationale, il accompagne régulièrement des sociétés étrangères qui souhaitent s'installer en France, ainsi que des sociétés françaises dans le cadre de leurs opérations de restructuration (acquisistion, cession, apport d’actifs, investissement, intégration fiscale) et pour leur développement à l’international. Clément intervient également auprès de particuliers et les conseille dans la gestion fiscale de leurs affaires personnelles (résidence fiscale, réorganisation de patrimoine immobilier, transmission du groupe familial, régularisation d’avoirs détenus à l’étranger, déclarations fiscales…). Il a également développé des compétences particulières dans l’accompagnement de sportifs de haut niveau.



Parallèlement à son activité de conseil, Clément représente et assiste ses clients dans le cadre de contrôles fiscaux et auprès des juridictions françaises.



Clément est chargé d'enseignement en fiscalité internationale dans le Mastère Spécialisé Droit des Affaires Internationales et Management de l'ESSEC Business School.



