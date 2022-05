Titulaire du diplôme de Notaire, j’ai exercé durant 3 ans au sein d’un office notarial. A la suite d’un congé maternité, j’ai souhaité développer mon activité et me spécialiser en gestion de patrimoine afin d'avoir une vision complète de ce que l'on peut entendre aujourd'hui par "patrimoine".



Pour atteindre mon objectif, j'ai passé le Diplôme Universitaire d’Expert en Gestion de Patrimoine via l'AUREP à Clermont-Ferrand, hautement reconnu dans ce domaine.



Imprégnée de rigueur et de devoir de conseil, termes qui m’ont définie pendant plusieurs années, je mets aujourd’hui mes compétences au service de l’UFF, une référence dans le secteur.



Contactez-moi !



Marina LEVY

mobile : 06 08 87 41 47

email : marina_levy@uff.net

www.uff.net



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Génapi

Conseil