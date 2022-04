Clément RUEL

Diplômé en 2010 d'un master en environnement et énergies renouvelable venu complété ma formation initiale d'école de commerce, j'ai occupé pendant 7 ans un poste au sein du groupe PAPREC, leader indépendant du recyclage en france, comme responsable commercial sur le 92 Nord, le quart nord-est parisien et La Défense.



Ayant eu l'opportunité de me former dans divers pays, je compte à mon actif plusieurs expériences professionnelles à l'international dans les domaines de la vente et du marketing.

En parallèle, j'ai développé mes compétences linguistiques à un niveau trilingue en anglais et espagnol en plus de certaines notions de Catalan.



Mes compétences :

Audit

Audit et Conseil

Commercial

Conseil

Énergies renouvelables

Environnement

Recyclage

Vente