Hubert Poinsignon

Prenant appui sur 25 ans d'expérience en Direction Financière développée dans des groupes internationaux cotés (Safran, Faurecia, United Technologies) et en transition (Alstom, Dura, Sapa Building Systems) mon objectif est de contribuer à la performance d’une entité internationale en transformation en manageant des équipes et en optimisant les processus. Mon savoir-faire est double : tant opérationnel, proche du terrain, que corporate, auprès des actionnaires.



Doté d’un leadership et d'une grande curiosité naturelle, j'aime stimuler la coopération d’équipes multiculturelles et pluridisciplinaires, (trilingue français/anglais/allemand). Je pilote la conduite du changement dans un écosystème dédié à la réussite de challenges ambitieux et au sein d'une équipe managériale avec laquelle je partage les mêmes convictions de loyauté, confiance, courage et respect.



Mes spécialités sont : Transformation /Conduite du changement - Organisation et optimisation de Direction Financière et Systèmes d'Information multi pays - Management et dynamisation d'équipes internationales ; Contrôle de gestion - Réduction de coûts - Audit interne ; Gestion du risque - Amélioration des process et processus - Mise en place ERP - Sécurisation et optimisation de la production d'information financière.



Mes compétences :

Propriété Intellectuelle

Droit des Contrats

Lean Manufacturing

Controlling

Credit Management

Juridique

Six Sigma

Finance

US GAAP

Direction Administrative et Financière

Normes IFRS

Analyse stratégique

Financement de l'innovation

Trésorerie

Gestion de trésorerie

Recherche de financement

Corporate governance

Corporate finance

Cegid

CODA

Hyperion Financial Management

Oracle

Budget et Controlling

Due Diligence

Contrôle interne

Loi Sarbanes-Oxley

Reporting

SAP R/3

Réduction des coûts

Business planning