Clément SABOURIN

Actuellement en deuxième année de DUT Techniques de Commercialisation, Je souhaite intégrer dès la rentrée prochaine une licence professionnelle "E-Commerce et Marketing Numérique" et je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour la rentrée 2015.

Attiré par les Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication, poursuivre en licence E-Commerce et Marketing Numérique est un moyen de moderniser mes connaissances et de mettre à votre profit des compétences devenues indispensables pour toute entreprise souhaitant développer son image et son activité commerciale.

Dynamique et motivé, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement, et je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.

C'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cours d'un entretien.





Mes compétences :

Promotion d'une association sportive

Organisation d'un concours de négociation

Microsoft Office, Web