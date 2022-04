Clément SAFIR

• Ouvert à l’international, expérience de travail au Canada anglophone, au BENELUX, en Suède, capacité à s’adapter dans des environnements culturels diversifiés



• Expérience acquise dans plusieurs secteurs industriels : automobile, composants électroniques, équipements « Outdoor »



• Approche structurée des problèmes, analyse de la situation, proposition de solutions, mise en place des outils et suivi de la mise en œuvre



• Capacité à animer et accompagner le changement auprès des personnels concernés y compris dans un environnement international



• Expérience très opérationnelle dans les domaines de la logistique et de la production, déploiement du « Lean » sur le terrain et dernièrement dans le marketing opérationnel (« Pricing », animation de réseau, campagnes promotionnelles, E-marketing)



• Bonne connaissance des systèmes d’information, capacité à résoudre des problématiques à l’interface entre besoins métiers et les systèmes d’information : mise en place d’outils de suivi des indicateurs de performances métiers, définition des cahiers des charges des besoins informatiques



Mes compétences :

Microsoft Access

SQL

Visual Basic

Marketing

Java

Automobile

Microsoft Excel

Business Objects

CAO

Lean Six Sigma

Sales Force