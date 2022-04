Après 3 ans à développer la préparation physique au CARF (FED 2) je me suis inscrit dans le nouveau projet du stade Niçois, remonter le club en FED 1...



Mon activité avec le Rink Hockey Français se développe.

Depuis 7 ans le SCRA st-omer me fait confiance pour jouer sur la scène européenne et nationale.



Avec les équipes de France masculine et féminine de Rink hockey nous continuons

à viser les podiums européen et mondiaux...



Des engagements qui récompensent un travail de plusieurs années.



Clément SANGUINETTI.



Mes compétences :

Performance

Sport

Rugby

Training Manager

Rink hockey