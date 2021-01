Entreprenant, motivé et organisé sont mes principaux atouts. Animé par l'envie de faire progresser et d'enseigner aux autres les métiers de la formation et de management sont mes cibles. D'un point de vue personnel je suis passionné de sport et de la culture russe.



Mes compétences :

Vente

Management

Gestion de projet

Développement commercial

Marketing

Préparation Physique