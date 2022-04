Clément SANTAMANS

Ingénieur chargé d'affaires dans un bureau d'étude éolien, je crée ma propre startup dans l'innovation.



So connected est une startup toulousaine qui se positionne comme l'accompagnateur vers le style de vie connecté.



La mission principale de So connected est de mettre en lumière et d'accompagner les startups du domaine de l'innovation, pour leur permettre de grandir et de révolutionner le monde connecté.



Nous accompagnons également les utilisateurs de ces nouvelles technologies en leur apportant conseil et aide à travers notre communauté.



Mes compétences :

Analyse de marché

JavaScript

Gestion de projet

PHP

Direction de projet

Physique quantique

CSS 3

HTML 5

C

Ingénierie

Finance d'entreprise

Nanotechnologies

Management

Energies renouvelables

Electronique