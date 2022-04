Clement SARRE

SITUATION ET PERSPECTIVES



Actuellement recherche d'un poste d'acheteur sur la région Bretagne.



SAVOIR FAIRE



Identifier les tendances d'un marché

Evaluer le potentiel d'un produit

Rédiger un contrat

Négocier le prix avec des fournisseurs

Connaissance des process d’un grand groupe

Management d’un(e) assistant(e) …



SAVOIR ETRE



Dynamique

Organisé et rigoureux

Flexible et adaptable

Passionné



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Project

Audit

Achats publics

Négociation achats

Achats

Microsoft Office