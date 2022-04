Clément SCHEHL

Je suis actuellement développeur .NET et Dynamics AX au sein de la société Oscaro.com



J'ai participé à la migration de l'ancien système custom vers l'ERP "Dynamics AX" ce qui m'a permis de découvrir, monter en compétence et de devenir autonome sur cette technologie.



Polyvalent et autonome, j'ai durant cette période :

- amélioré mes compétences en .NET

- Créé et migré des applications .NET via Web service WCF et Business Connector,

- Créé des modules X ,

- Participé à la mise en place d'un convoyeur @Boa Concept via Web service WCF et Business Connector,

- Mis en place des rapports (Report Builder) et des extractions pour le pilotage de l'activité



Non content de parfaire mes compétences en .NET et X , j'ai acquis des compétences fonctionnelles dans le domaine de la supply chain (Achat / Vente / Stock) grâce à un contact permanent avec le métier tout en étant force de proposition sur les évolutions de la logistique.



Depuis le revirement de la DSI, je participe en tant que pilier (SCRUM, Brainstorming, Participation aux réunions du métier et des chefs de projet, création d'architectures, spécifications techniques, respect des normes de développement et mise en place de tests unitaires) à la mise en place d'une nouvelle chaine logistique (SupplyChain-2.0) hors AX avec comme priorité la suppression du lien Achat / Vente.



J'ai précédemment été consultant .NET pendant 3 ans au sein de l'entreprise Wygwam qui m'a donné la chance de participer aux développements sur une majoritée de plateformes Microsoft (WP-7, WPF et WCF entre autres) et de découvrir des entreprises aux secteurs d'activité variés.



Mes compétences :

Microsoft Dynamics

Langage objet

Microsoft .NET

Développement web

X++

C#

C

C++

Windows Communication Foundation

WPF

ASP.NET

Windows

Windows Phone 7 / 8