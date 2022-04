Clément SCHRIMPF

Bienvenue sur mon profil.

Je suis diplômé d'école de commerce, titulaire d'un Master 2 Marketing des Produits de Grande Consommation à l'ESSCA Angers et d'un certificat de Sales Management à The University of West Florida.

Je m’intéresse particulièrement aux problématiques de stratégie de marque, de transformation digitale et de parcours client omnicanal, ainsi qu'aux secteurs de la grande consommation, l’énergie & environnement et la banque digitale.



Si vous cherchez à pourvoir un poste dans la fonction marketing ou conseil, n'hésitez pas à prendre contact.



Mes compétences :

Business development

Sales management

Marketing Analysis

Market Research

Marketing Strategy

Brand Management

Sales

Marketing

High Tech Marketing

Negotiation

QlikView

Microsoft Excel